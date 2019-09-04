В Омске четырёхлетний ребёнок погиб, схватившись за провод холодильника

Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего мальчика. Малыш играл под кухонным столом в то время, когда его мать готовила ужин. Схватившись за провод холодильника, ребёнок получил смертельный удар током. При этом ранее, со слов родителей, проблем с проводкой в их доме не возникало.
— Мальчик находился на металлической батарее и рукой коснулся провода холодильника. Холодильник у них был включён в удлинитель, — пояснили в городском УМВД России изданию НГС55.
Мальчик скончался ещё до прибытия скорой помощи. Все подробности трагического происшествия выясняют следователи.
Ранее Лайф рассказывал, как в Мордовии школьница умерла от удара током, взяв в руки телефон. Погибшей было всего 10 лет. Возбуждено уголовное дело.
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