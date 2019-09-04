В Омске четырёхлетний ребёнок погиб, схватившись за провод холодильника

Удар током оказался настолько сильным, что малыш умер на месте. Все подробности трагического происшествия выясняют следователи.

Следственное управление Следственного комитета РФ по Омской области возбудило уголовное дело по факту гибели четырёхлетнего мальчика. Малыш играл под кухонным столом в то время, когда его мать готовила ужин. Схватившись за провод холодильника, ребёнок получил смертельный удар током. При этом ранее, со слов родителей, проблем с проводкой в их доме не возникало.

— Мальчик находился на металлической батарее и рукой коснулся провода холодильника. Холодильник у них был включён в удлинитель, — пояснили в городском УМВД России изданию НГС55.

Мальчик скончался ещё до прибытия скорой помощи. Все подробности трагического происшествия выясняют следователи.

Ранее Лайф рассказывал, как в Мордовии школьница умерла от удара током, взяв в руки телефон. Погибшей было всего 10 лет. Возбуждено уголовное дело.