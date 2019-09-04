Умер культовый фешен-фотограф Питер Линдберг

Он работал с Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и другими крупными мировыми изданиями.

Скончался знаменитый немецкий фотограф Питер Линдберг, которому приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х. Печальное известие появилось на его странице в Instagram.

— С огромной скорбью сообщаем, что Питер Линдберг ушёл из жизни 3 сентября в возрасте 74 лет, — говорится в сообщении.

Причины смерти Линдберга не сообщаются, дата прощания и похорон также неизвестна. У Питера остались жена, четверо сыновей и семь внуков.

Питер Линдберг осуществлял совместные проекты с Карлом Лагерфельдом, Джорджо Армани и многими другими иконами модного мира. Его снимки публиковали журналы Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и другие крупные мировые издания.

Напомним, месяц назад скончалась одна из самых влиятельных и успешных бизнес-леди России фешен-директор ЦУМа Алла Вербер. Ей было 62 года.