Умер культовый фешен-фотограф Питер Линдберг

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Фото © peterlindbergh.com

Он работал с Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и другими крупными мировыми изданиями.

Скончался знаменитый немецкий фотограф Питер Линдберг, которому приписывают заслуги в создании феномена супермоделей 1990-х. Печальное известие появилось на его странице в Instagram.

<p>Снимок <a href="http://www.peterlindbergh.com/biography" target="_blank">с официального сайта</a> фотографа</p>

— С огромной скорбью сообщаем, что Питер Линдберг ушёл из жизни 3 сентября в возрасте 74 лет, — говорится в сообщении.

Причины смерти Линдберга не сообщаются, дата прощания и похорон также неизвестна. У Питера остались жена, четверо сыновей и семь внуков.

Питер Линдберг осуществлял совместные проекты с Карлом Лагерфельдом, Джорджо Армани и многими другими иконами модного мира. Его снимки публиковали журналы Vogue, Harper's Bazaar, Vanity Fair и другие крупные мировые издания.

Напомним, месяц назад скончалась одна из самых влиятельных и успешных бизнес-леди России фешен-директор ЦУМа Алла Вербер. Ей было 62 года.

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