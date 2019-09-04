В Кузбассе родители оставили младенца соседке и ушли в запой на несколько дней

Полиция направила в органы опеки ходатайство о лишении супругов родительских прав.

В Кемерове полицейские привлекли к ответственности родителей новорождённой девочки, отдавших её соседке и отправившихся развлекаться. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Работники поликлиники сообщили в полицию, что женщина принесла в медицинское учреждение полуторамесячную девочку. Правоохранители выяснили, что это ребёнок её соседей, которых уже несколько дней нет дома.

По данным сотрудников полиции, 19-летняя кемеровчанка оставила дочку супругу, а сама отправилась развлекаться с друзьями. Спустя четыре дня мужчина, поняв, что не может справиться с отцовскими обязанностями, отнёс младенца соседке. Также он отдал ей документы на ребёнка, а сам ушёл из дома.

Затем выяснилось, что родители распивали алкогольные напитки в течение нескольких дней. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении. Кемеровчанам грозит штраф в размере до 500 рублей. Кроме того, полицейские направили в органы опеки ходатайство о лишении супругов родительских прав.

Сейчас девочка находится в медучреждении, её жизни и здоровью ничего не угрожает.