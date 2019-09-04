Бывший муж Бритни Спирс обвинил отца певицы в избиении детей

Бывший супруг американской поп-исполнительницы Бритни Спирс Кевин Федерлайн утверждает, что отец артистки, который весной этого года был госпитализирован из-за серьёзных проблем со здоровьем, издевался над их старшим сыном. Об этом сообщает портал TMZ.

По словам Федерлайна, инцидент произошёл 24 августа в Калифорнии в доме Джейми, сестры Бритни. Согласно предварительным данным, 13-летний Шон вступил в спор со своим дедушкой. Пожилой мужчина в какой-то момент якобы поднял на него руку и даже сломал дверь. Однако, по словам источника, у подростка не было видимых ушибов или травм.

Тем не менее Федерлайн на следующий день обратился в местный отдел полиции. Стражи правопорядка уже опросили свидетелей и предоставили их показания в офис окружного прокурора, где на данный момент решается вопрос о предъявлении обвинений отцу Бритни Спирс.

Ранее Лайф писал о том, что Бритни Спирс обвинила своего экс-мужа и команду в шантаже.