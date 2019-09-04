Ударившего росгвардейца на акции 27 июля приговорили к трём годам колонии

Участник несогласованной акции, прошедшей 27 июля в Москве, Кирилл Жуков, ударивший сотрудника Росгвардии по шлему, получил три года колонии общего режима. Это решение вынес Тверской суд столицы.

— Признать Жукова виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", — огласила судья Мария Сизинцева.

Сам Жуков свою вину так и не признал. Добавим, прокурор просил назначить участнику незаконной акции 4,5 года колонии.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых. Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста. Одна из них как раз состоялась 27 июля.