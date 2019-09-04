Ударившего росгвардейца на акции 27 июля приговорили к трём годам колонии

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Фото © LIFE

Участник несогласованной акции, прошедшей 27 июля в Москве, Кирилл Жуков, ударивший сотрудника Росгвардии по шлему, получил три года колонии общего режима. Это решение вынес Тверской суд столицы.

Признать Жукова виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей", — огласила судья Мария Сизинцева.

Сам Жуков свою вину так и не признал. Добавим, прокурор просил назначить участнику незаконной акции 4,5 года колонии.

Напомним, некоторых кандидатов от оппозиции не зарегистрировали кандидатами в Мосгордуму, потому что в представленных ими подписных листах были найдены "мёртвые души" — данные и подписи людей, которых нет в живых. Оппозиционеры решили, что нужно не исправлять ошибки и пытаться законным путём попасть на выборы, а выходить на акции протеста. Одна из них как раз состоялась 27 июля.

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