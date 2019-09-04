Приезжую из Курска напоили, изнасиловали и обокрали в московском отеле

В одном из московских отелей напоили и изнасиловали приезжую из Курска. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Женщина рассказала, что познакомилась с мужчиной средних лет, назвавшимся Сергеем. Пара направилась в отель, где новый знакомый угостил потерпевшую виски с колой, — сообщил источник.

После этого она потеряла сознание и пришла в себя только в больничной палате. Выяснилось, что у женщины пропали мобильный телефон и 12 тысяч рублей.

У пострадавшей диагностировали травмы половых органов и сильное отравление. Женщина находится в реанимации. Правоохранители изъяли бутылку из-под виски и окровавленное полотенце в качестве вещественных доказательств.