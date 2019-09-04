В МО РФ подтвердили гибель пилотов Су-25УБ: Не успели катапультироваться

Изначально в военном ведомстве сообщили, что лётчики смогли эвакуироваться из штурмовика.

В Минобороны РФ подтвердили, что пилоты штурмовика Су-25УБ, который рухнул в Ставропольском крае, погибли. В военном ведомстве уточнили, что лётчики не успели катапультироваться.

— Установлена гибель двух пилотов. Лётчики не успели катапультироваться, — сообщили в Министерстве обороны.

Тела пилотов нашли в кабине штурмовика Су-25УБ. Ранее Лайф узнал личности погибших: это майор Юрий Борцов и капитан Артём Лычев.

Напомним, штурмовик потерпел крушение накануне днём во время учебного полёта, когда отрабатывал мёртвую петлю. По предварительным данным, лётчикам не удалось вывести самолёт из пикирования. Изначально сообщалось, что пилоты катапультировались, около суток их искали.