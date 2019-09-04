Названы самые читаемые книги в подмосковных электричках

Также пассажиры читают в мобильной библиотеке книги по личностному росту и развитию бизнеса.

Самым популярным романом в подмосковных электричках в августе стал "Норвежский лес" японского писателя Харуки Мураками. Об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу мобильной библиотеки Центральной пригородной пассажирской компании.

На втором месте оказался роман Гийома Мюссо "Ты будешь там?", а на третьем — "Милые кости" Элис Сиболд.

Отмечается, что также пассажиры читают в мобильной библиотеке книги по личностному росту и развитию бизнеса. В прошедшем месяце у пользователей был популярен театральный спектакль "Таинственный остров" по Жюлю Верну и рассказы Булгакова.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про россиянку, которая требует 100 тысяч от автора книги за психоз после прочтения.