Минздрав отчитался о рекордной продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни россиян достигла рекордных значений: у женщин она выросла до 78,5 года за семь месяцев, у мужчин — до 68,5 года. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на министра здравоохранения РФ Веронику Скворцову.

В ходе выступления на Восточном экономическом форуме она отметила, что скорость, с которой увеличивается продолжительность жизни в России, превышает мировые показатели. Согласно данным Скворцовой, в 2018 году в среднем мужчины стали жить на 0,3 года дольше, а женщины — на 0,2 года. При этом уровень младенческой и материнской смертности в стране в течение прошлого года снизился на 8,9% и 8,2% соответственно.

Также министр подчеркнула, что продолжительность жизни россиян во многом зависит от того, насколько бережно они относятся к своему здоровью. Скворцова отметила, чтобы жить дольше, необходимо регулярно заниматься профилактикой заболеваний.