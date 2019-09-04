Путин не увидел прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин заявил, что не видит прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета РФ, проходящего в рамках Восточного экономического форума.

— Один из главных индикаторов — это численность населения, демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной красной зоне, — отметил президент.

Путин подчеркнул, что практически во всех дальневосточных субъектах снижается численность населения. Глава государства поставил задачу сделать регион центром притяжения для жителей страны. По словам президента, "здесь нельзя действовать вяло и плыть по течению". Путин призвал строить работу на всех уровнях власти так, чтобы "интересы и нужды людей всегда стояли во главе угла".