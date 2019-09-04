Лайф узнал подробности инцидента со взрывом газа в Ангарске

ЧП, в результате которого пострадало два человека, произошло в пятиэтажке в 22-м микрорайоне Ангарска. По словам собеседника Лайфа в оперативных службах, жильцы квартиры на первом этаже по неосторожности оставили открытыми вентили на газовой плите. Газ начал накапливаться в квартире, что и привело к небольшому взрыву.
Ущерб оценивается как незначительный, однако взрывной волной выбило несколько стёкол на этаже.
В самой квартире в момент инцидента находилось три человека, у двоих из них диагностировали лёгкие ожоги ног. Показаний к госпитализации нет.
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