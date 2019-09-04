На Украине не нашлось желающих купить монеты, посвящённые получению томоса

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На Украине провалился аукцион по продаже памятных монет, посвящённых предоставлению томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка страны.

<p>Фото © <a href="https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/Banner_w_coin_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81+%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82.jpg?v=4" target="_blank">Национальный банк Украины</a></p>

Мероприятие должно было состояться на площадке Универсальной торговой биржи 29 августа, но никто не прислал заявки на участие. Монеты, посвящённые получению томоса, были выпущены в марте этого года. Предполагалось изготовить их в количестве более 80 тысяч экземпляров разных номиналов.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошёл "объединительный" собор, на котором была учреждена "новая церковь", из-за чего произошло множество конфликтных ситуаций. Например, участились случаи захвата храмов, нападений на священников и прихожан канонической УПЦ Московского патриархата.

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