На Украине не нашлось желающих купить монеты, посвящённые получению томоса

На Украине провалился аукцион по продаже памятных монет, посвящённых предоставлению томоса об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ). Об этом сообщает пресс-служба Национального банка страны.

Мероприятие должно было состояться на площадке Универсальной торговой биржи 29 августа, но никто не прислал заявки на участие. Монеты, посвящённые получению томоса, были выпущены в марте этого года. Предполагалось изготовить их в количестве более 80 тысяч экземпляров разных номиналов.

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошёл "объединительный" собор, на котором была учреждена "новая церковь", из-за чего произошло множество конфликтных ситуаций. Например, участились случаи захвата храмов, нападений на священников и прихожан канонической УПЦ Московского патриархата.