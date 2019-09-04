На Украине неизвестные подбросили бомбу к дому ректора вуза, есть пострадавшие

На Украине во дворе дома ректора Тернопольского национального экономического университета взорвалась бомба. Об этом сообщает украинское издание "20 минут".

Согласно предварительным данным, инцидент произошёл около 7:45 утра в ​​селе Петриков вблизи Тернополя. Ректор ТНЭУ Андрей Крысоватый обнаружил во дворе своего дома неизвестную посылку. После того как он поднял её, пакет взорвался в его руках.

В результате происшествия ректор и его жена получили серьёзные травмы. У Крысоватого сильно повреждена рука. По последней информации, ему оторвало кисть. Супруга руководителя вуза находится без сознания. Состояние обоих госпитализированных оценивается как тяжёлое.

— Пострадавшие доставлены в реанимационное отделение больницы с диагнозом "взрывная политравма", — отметил преcc-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники следственно-оперативной группы, взрывотехники и криминалисты. Они выясняют все детали и обстоятельства происшествия.