Пёс, месяц охранявший тело хозяина в Заполярье, нашёл новый дом

Золотистый ретривер Филя провёл больше месяца около скончавшегося туриста из Санкт-Петербурга.

Золотистого ретривера по кличке Филя, который больше месяца охранял тело своего хозяина, скончавшегося в тундре, заберут друзья погибшего. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отряд "Мурманспас".

Напомним, 2 сентября в Ловозерской тундре Мурманской области было найдено тело пропавшего в июле туриста из Санкт-Петербурга. На протяжении всего времени рядом с ним был его пёс — золотистый ретривер. Признаков насильственный смерти у мужчины не обнаружено, судмедэкспертиза устанавливает причину.