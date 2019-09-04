Путин счёл "придурками" тех, кто называл Дальний Восток балластом

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Президент РФ Владимир Путин счел "придурками" тех, кто называл Дальний Восток балластом, требующий только бюджетных вливаний и льгот. Так он ответил на высказывание главы Якутии Айсена Николаева.

Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний, — заявил Николаев, читая свой доклад на заседании президиума Госсовета, трансляцию которого вел Лайф.

Не знаю, какие придурки так говорили, — в ответ заявил российский президент, на что ли глава Якутии ответил, что такие высказывания звучали четверть века назад.

Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне, — подытожил глава государства.

Лидер страны также затронул вопрос достижений в развитии Дальнего Востока. Глава государства добавил, что нужны последовательные, кардинальные шаги в промышленном производстве и в социальной сфере.

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