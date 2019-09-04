Путин счёл "придурками" тех, кто называл Дальний Восток балластом

Президент РФ Владимир Путин счел "придурками" тех, кто называл Дальний Восток балластом, требующий только бюджетных вливаний и льгот. Так он ответил на высказывание главы Якутии Айсена Николаева.

— Нужен ли России Дальний Восток? Казалось бы, ответ на этот вопрос абсолютно сегодня очевиден. Но до недавнего времени многие дальневосточники не были в этом уверены. Ведь даже с высоких трибун порой звучало, что Дальний Восток — это балласт, требующий только льгот и бюджетных вливаний, — заявил Николаев, читая свой доклад на заседании президиума Госсовета, трансляцию которого вел Лайф.

— Не знаю, какие придурки так говорили, — в ответ заявил российский президент, на что ли глава Якутии ответил, что такие высказывания звучали четверть века назад.

— Ну четверть века назад, мало ли кто. Давайте будем говорить о сегодняшнем дне, — подытожил глава государства.

Лидер страны также затронул вопрос достижений в развитии Дальнего Востока. Глава государства добавил, что нужны последовательные, кардинальные шаги в промышленном производстве и в социальной сфере.