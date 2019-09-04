Путин поручил подготовить программу развития Сахалина

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Фото © Flickr / Кирилл Чеботарь

Кроме того, глава государства поручил разработать проект расселения ветхого жилья в регионе.

Президент России Владимир Путин дал поручение подготовить программу развития Сахалинской области. Для этого в регион будет направлена комиссия, состоящая из представителей федеральных министерств и ведомств.

Дополнительно проанализируйте состояние этого аварийного фонда (жилья. Прим. Лайфа) и подготовьте программу вместе с федеральным правительством по поддержке Сахалина, — сказал Путин на заседании президиума Госсовета, посвящённом развитию Дальнего Востока на период до 2025 года.

Ранее глава государства заявил, что не увидел прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке. Также Путин отметил, что регион должен стать центром притяжения для россиян.

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