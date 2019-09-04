ЦИК заявила о беспрецедентно низком проценте отказа в регистрации на выборах

Свыше 91% кандидатов было зарегистрировано избиркомами, а отказ получило только 6%.

Почти 90% кандидатов, выдвинутых на разных уровнях для участия в выборах 8 сентября, были зарегистрированы избирательными комиссиями. Такие цифры озвучила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании ведомства в среду.

— Эта кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказов в регистрации: свыше 91% кандидатов были зарегистрированы избиркомами, — отметила она.

Лишь 6% потенциальных кандидатов получили отказ в регистрации на различных основаниях. А оставшиеся 5% — это те, кто не предоставил документы, отказавшись от участия в кампании, либо выбыл из гонки по иным причинам.

Памфилова предупредила, что конкуренция на предстоящих выборах будет очень высокой.

— На довыборах депутатов Государственной думы — девять кандидатов на один мандат. На выборах высших должностных лиц — порядка пяти кандидатов. На выборах депутатов региональных парламентов — восемь кандидатов на один мандат, — подчеркнула председатель ЦИК.

Напомним, что в единый день голосования, 8 сентября, в 85 регионах нашей страны пройдёт более пяти тысяч выборов разных уровней. При этом в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов.

Ранее в ЦИК назвали число россиян, которые смогут принять участие в выборах 8 сентября.