ЦИК заявила о беспрецедентно низком проценте отказа в регистрации на выборах

Почти 90% кандидатов, выдвинутых на разных уровнях для участия в выборах 8 сентября, были зарегистрированы избирательными комиссиями. Такие цифры озвучила глава ЦИК Элла Памфилова на заседании ведомства в среду.
— Эта кампания отличается беспрецедентно низким уровнем отказов в регистрации: свыше 91% кандидатов были зарегистрированы избиркомами, — отметила она.
Лишь 6% потенциальных кандидатов получили отказ в регистрации на различных основаниях. А оставшиеся 5% — это те, кто не предоставил документы, отказавшись от участия в кампании, либо выбыл из гонки по иным причинам.
Памфилова предупредила, что конкуренция на предстоящих выборах будет очень высокой.
— На довыборах депутатов Государственной думы — девять кандидатов на один мандат. На выборах высших должностных лиц — порядка пяти кандидатов. На выборах депутатов региональных парламентов — восемь кандидатов на один мандат, — подчеркнула председатель ЦИК.
Напомним, что в единый день голосования, 8 сентября, в 85 регионах нашей страны пройдёт более пяти тысяч выборов разных уровней. При этом в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов.
Ранее в ЦИК назвали число россиян, которые смогут принять участие в выборах 8 сентября.
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