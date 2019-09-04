Группа "Любэ" записала песню ко дню начала блокады Ленинграда

Автором слов к новой композиции стала поэт-песенник Джахан Поллыева, а режиссёром клипа выступил Фёдор Пасеков.

Группа "Любэ" презентовала новую композицию "Санкт-Петербург, родной" и видеоклип к ней, которые приурочены к памятной дате — Дню начала блокады Ленинграда — 8 сентября 1941 года.

Музыкальный коллектив вместе с автором музыки, композитором и продюсером Игорем Матвиенко записал композицию для того, чтобы поддержать историческую память и напомнить всем о великом подвиге русского народа.

— 78 лет назад Ленинград был взят в блокадное кольцо. Невозможно без кома в горле и содрогания вспоминать об этих днях отчаяния и мужества жителей Северной столицы, но нельзя не отметить и другую сторону значения блокады Ленинграда: она явила всему миру апофеоз человеческого героизма — об этом нужно знать, это нужно помнить и чтить, — сказал Игорь Матвиенко.

Кроме того, он отметил, что подобных эпизодов, как блокада Ленинграда, в мировой истории не так много.

— Когда два с половиной миллиона человек оказываются в кольце голода, холода, убийств и страха — это событие исключительное, — заключил он.

Отметим, что песня "Санкт-Петербург, родной" станет заглавной композицией в новом альбоме, работу над которым начала группа.