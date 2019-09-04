СКР возбудил уголовное дело после гибели пятилетней девочки в Турции

Следователи выясняют все обстоятельства смерти маленькой россиянки в турецком отеле.

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели пятилетней девочки в бассейне турецкого отеля. Об этом сообщает СК РФ.

— По предварительным данным, в дневное время девочка купалась в бассейне одного из отелей посёлка Окурджалар на территории Турецкой Республики и утонула, — говорится в сообщении.

Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, 3 сентября пятилетняя россиянка утонула в бассейне турецкого курорта. Девочка была доставлена в ближайшую больницу, но врачи не смогли её спасти.