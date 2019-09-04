Диетолог рассказала, как Хабиб сможет сбросить лишний вес за три дня до боя

По мнению специалиста, врачи бойца будут "держать руку на пульсе" и не допустят, чтобы он потерял эффективность в бою.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с Лайфом прокомментировала информацию о том, что российскому бойцу MMA Хабибу Нурмагомедову предстоит сбросить шесть килограммов до 7 сентября, когда состоится его бой за титул чемпиона UFC с американцем Дастином Пуарье.

— Смотрю на это оптимистично. Здесь нужен системный комплексный подход. Отрегулировать немножко питание, сохранив полностью белок и сложные части простых углеводов для того, чтобы поддерживать уровень энергии и в то же время не иметь в избытке простые углеводы, дабы не сохранять объёмы и вес в таком адинамичном состоянии, — подчеркнула доктор.

Диетолог отметила, что за четыре тренировки, которые осталось провести Хабибу до боя, он вполне может сбросить лишний вес, ведь во время занятий прежде всего теряется жидкость и вода. Также Королёва выразила мнение, что врачи, входящие в команду Хабиба, "будут держать руку на пульсе".

— Я думаю, что врачи, которые курируют работоспособность и состояние здоровья спортсмена, будут держать, что называется, руку на пульсе, дабы потеря этих шести килограммов не отразилась на его эффективности на соревнованиях, — рассказала собеседница Лайфа.

Бой Нурмагомедова и Пуарье пройдёт в Абу-Даби в весовой категории до 70 килограммов. Накануне Хабиб показал на весах 76 килограммов.