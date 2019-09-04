Названы самые комфортные города мира

Столица Австрии второй год подряд возглавляет рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в ежегодном отчёте The Economist Intelligence Unit (EIU), который входит в состав группы The Economist.

Специалисты оценили 140 городов мира по пяти критериям: стабильность, окружающая среда, инфраструктура, здравоохранение, образование. Первые два критерия считаются наиболее важными, поэтому максимальная оценка по каждому из них составляет 25 баллов. Инфраструктура и здравоохранение оцениваются по 20 баллов, а образование — в десять баллов. Таким образом, 100 баллов — максимальная сумма, которую могут набрать города.

В 2019 году Вена набрала 99,1 балла. За ней идут австралийские Мельбурн и Сидней. Четвёртую строчку рейтинга заняла японская Осака, пятую — центр нефтяной промышленности Канады Калгари. Кроме того, в десятку вошли Ванкувер, Торонто, Токио, Копенгаген и Аделаида.

Таким образом, Австрия и Копенгаген стали единственными городами Европы, вошедшими в топ-10.

Что касается Москвы, то она оказалась на 68-м из 140 мест. Показатели столицы России за последние пять лет возросли на 4,9 балла и выросли к этому году до 80 баллов.

Примечательно, что десятку стран антирейтинга возглавили сирийский Дамаск, нигерийский Лагос и Дакка (Бангладеш). Там эксперты зафиксировали самые неблагоприятные условия для жизни.