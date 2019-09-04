"Это прорыв". Индия заказала у России оружия на $14,5 млрд

Индия заказала российского вооружения и военной техники на 14,5 млрд долларов. Как пояснил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев, это "прорыв".

— Прошлый год и сегодняшний день ознаменовали собой появление огромного (по сравнению со всеми остальными годами) портфеля заказов на $14,5 млрд. Это очень значимая цифра, и это действительно прорыв, — заявил глава ФСВТС РФ.

Он также напомнил, что в прошлом году Индия хоть и была под давлением Штатов, но заказала у России С-400, фрегаты проекта 11356 и большую партию боеприпасов.

Ранее сообщалось, что Россия получила от Индии аванс по соглашению на поставку ЗРС С-400.