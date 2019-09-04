Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

В течение двух месяцев правительство должно будет подготовить публичный реестр осуждённых за изнасилование или развращение несовершеннолетних.

Президент Украины Владимир Зеленский не стал подписывать законопроект о химической кастрации для лиц, осуждённых за развращение и изнасилование несовершеннолетних. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Ранее Рада приняла документ, он поступил на подпись главе Украины ещё 22 июля. 4 сентября Зеленский его вернул, внеся свои предложения.

— Готовится к рассмотрению с вето президента, — говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

Если законопроект будет принят, то химической кастрации вне зависимости от согласия будут подвергаться виновные в преступлениях против лиц до 14 лет.

Процедура предусматривает введение осуждённым антиандрогенных препаратов, состоящих из химических веществ, снижающих сексуальную активность и либидо. Отмечается, что химическая кастрация не будет применяться к лицам младше 18 и старше 65 лет.