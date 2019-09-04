Кабмин Украины единогласно одобрил увольнение Кличко

Правительство Украины приняло решение одобрить представление об увольнении председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на члена фракции "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко.
— Это решение принято... Единственное было объяснение — в связи с окончанием срока полномочий прошлого президента. Решение было принято единогласно, — рассказал Гончаренко.
Кроме того, депутат отметил, что своей должности первого заместителя министра здравоохранения лишится и Ульяна Супрун. Решения кабмина в обоих случаях должен утвердить президент Украины Владимир Зеленский.
Напомним, что Кличко возглавил администрацию Киева в 2014 году.
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