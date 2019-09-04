Власти Гонконга отозвали вызвавший массовые протесты законопроект об экстрадиции

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам приняла решение отказаться от идеи продвижения законопроекта об экстрадиции. Об этом сообщает South China Morning Post.

— Правительство официально отзовёт законопроект, чтобы полностью развеять опасения общественности, — заявила она во время телеобращения к жителям города.

Теперь правительство Гонконга должно будет предоставить официальное подтверждение того, что законопроект был полностью отозван. Для этого министр безопасности Джон Ли Ка должен уведомить Законодательный совет, который возобновит свою работу в середине октября.

Таким образом правительство выполнило одно из ключевых требований протестующих, которые выходили на улицы и участвовали в акциях протеста последние тринадцать недель.

При этом местные СМИ выражают обеспокоенность, будут ли удовлетворены протестующие решением правительства, поскольку отмена закона уже перестала быть главным требованием демонстрантов. Митингующие выступали за отставку Лам, расследование случаев насилия со стороны правоохранителей и освобождение всех задержанных в ходе митингов, а также за предоставление жителям Гонконга всеобщего избирательного права.

При этом они требуют, чтобы беспорядки перестали квалифицировать как бунт. Именно такой политики придерживается Правительство Гонконга и КНР. Власти Китая не вмешивались в ситуацию, однако всецело поддерживали жёсткие меры Лам по отношению к демонстрантам. Это в свою очередь не нравится жителям Гонконга, которые трепетно относятся к независимости своего региона.

Напомним, что в Гонконге с июня не утихают массовые протесты, которые были вызваны продвижением закона об экстрадиции. Так, только в августе митингующие устроили продолжительные беспорядки в международном аэропорту, а полиции пришлось впервые применить водяные пушки и помечать демонстрантов красящей жидкостью.