Жительницу Ульяновска осудили за убийство гадалки, которая не смогла ей помочь

Из квартиры злоумышленница прихватила три мобильных телефона и 125 тысяч рублей.

В Ульяновске суд приговорил к восьми с половиной годам колонии местную жительницу за убийство гадалки, которая не смогла помочь ей с решением семейных проблем. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ульяновской области.

По данным следствия, 4 мая 2019 года 56-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения нанесла удар ножом в шею своей знакомой в её квартире. От полученного ранения та скончалась на месте. Злоумышленница ушла из квартиры, прихватив с собой 125 тысяч рублей и три мобильных телефона. Нож выбросила в кусты на ближайшей автобусной остановке.

Позже она призналась в совершении преступления. Следователям женщина рассказала, что её убитая знакомая занималась гаданием и в течение трёх лет обещала помочь ей с решением семейных проблем. Ссора между ними произошла из-за отказа гадалки вернуть часть денег, заплаченных за магические услуги.