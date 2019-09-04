Украинцев рассмешили кривляния Богдана во время выступления Порошенко — видео

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Пользователи Сети заметили странное поведение главы офиса президента Украины Андрея Богдана во время выступления экс-президента Украины Петра Порошенко в Раде. Соответствующий ролик появился в "Твиттере".

На кадрах видно, что Богдан не скрывает смеха, а затем начинает махать руками. Украинские СМИ предполагают, что глава офиса нынешнего лидера Незалежной пытался пародировать Порошенко.

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