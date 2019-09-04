В Петербурге создали самую большую в мире надувную лодку

Перед тем как сделать громкое заявление, конструкторы пересмотрели разнообразные книги рекордов и не нашли ничего подобного своему изобретению.

Петербургские конструкторы создали самую большую в мире полностью надувную лодку. Её длина достигает 11,5 метра, а грузоподъёмность превышает две тонны. Проект судна получил шифр "Ковчег". В 2020 году две лодки этого проекта отправятся в Латинскую Америку. Путешественники PLAN X Adventure Team планируют на их борту пройти маршрут из Перу в Бразилию по течению реки Амазонки. Руководитель команды PLAN X Сергей Северин рассказал Лайфу о деталях будущего путешествия.

— В понедельник у нас завершились ходовые испытания судна в акватории Ладожского озера. Показали, что все технические решения, которые закладывали, — они оправдали себя! Сейчас лодка будет дорабатываться под экспедицию. Параллельно мы будем строить вторую лодку. На Амазонку идёт две лодки, на каждой по четыре человека. Один экипаж мужской, а другой — женский. Две лодки этого проекта в 2020 году отправятся в Латинскую Америку, — рассказал Северин.

По словам путешественника, в экспедиции россияне проведут около двух месяцев. Отправление намечено на 1 декабря. Также Северин отметил, что перед тем, как сделать заявление о постройке самой большой надувной лодки, конструкторы пересмотрели все книги рекордов и не обнаружили ничего подобного своему изобретению.