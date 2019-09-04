Детей на весь год отправили учиться в больницу вместо старой школы под Томском

Здание единственной школы в радиусе 90 километров было признано аварийным, несмотря на то что на его ремонт шесть лет назад выделялось 25 миллионов рублей.

В селе Суйга Томской области из-за ремонта школы дети весь учебный год проведут в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). Как стало известно Лайфу, других вариантов у местных чиновников не нашлось.

— Школу перенести было некуда. Единственное нормальное помещение — это, конечно, ФАП. Сегодня вместе с родителями и чиновниками пришли к согласию, что будут дети учиться там с 9 сентября, — рассказала член родительского комитета Галина Пискунова.

По её словам, место, где дети проведут весь учебный год, совершенно не приспособлено для школьных занятий. Несмотря на то что здание ФАПа отремонтировано, тесные маленькие кабинеты, а также отсутствие тёплого туалета не подходят для школьников, в особенности для самых младших.

— Там есть ещё нюансы: надо помойку больничную отгородить, потому что непонятно, что они туда выбрасывают, — добавила Пискунова.

Впрочем, чиновники и работники ФАПа пошли навстречу родителям и школьникам: выделили пять кабинетов и сделали так, чтобы больные и дети не пересекались в здании. При этом члены родительского комитета, а также глава Молчановского района опровергли информацию, ранее распространённую в СМИ, что в ФАП регулярно приходят больные туберкулёзом.

— Это не соответствует действительности, никакие люди, больные туберкулёзом, туда не ходят, — подчеркнул глава Молчановского района Юрий Сальков.

Что касается школы, то в неё ученики вернутся, скорее всего, не скоро. В 2013 году, когда начал сыпаться потолок, зданию было 46–47 лет. В связи с этим в следующем году на ремонт общеобразовательного учреждения было выделено 25 миллионов рублей. Однако, по словам родителей, все они пошли на косметический ремонт, серьёзных работ никто не проводил. Из-за этого спустя шесть лет здание оказалось в аварийном состоянии.

— Мы неоднократно обращались, говорили, что потолок падает, стены сыпятся. Сильно провис потолок в кабинете химии, и в октябре прошлого года его просто закрыли. Потом начал падать потолок в других кабинетах. В августе этого года приехала комиссия и сказала, что в школу заходить больше нельзя, — вспоминает Пискунова.

По заверениям главы Молчановского района, сейчас в школе уже проводится инструментальная проверка, результаты которой будут известны в середине сентября. После этого станет понятно, начнут ли ремонт в школе или будут строить новую.