Заворотнюк хриплым голосом отказалась комментировать слухи о своей болезни

Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась комментировать слухи о серьёзных проблемах со здоровьем, сообщает "Комсомольская правда".

Издание отмечает, что во время телефонного разговора голос 48-летней артистки был хриплым, как у очень больного человека. Она рассказала, что не планирует в ближайшее время участвовать в мероприятиях.

Напомним, ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк рак мозга. Впрочем, её агент заявил, что актриса не выступает в театре из-за оформления американского гражданства своим детям. Также у артистки были проблемы с выездом за границу из-за долгов. 2 сентября Лайфу стало известно, что судебные приставы отозвали иск, а сама артистка полностью погасила задолженность.