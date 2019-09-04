Свыше 38 тысяч общественных наблюдателей будут работать на выборах 8 сентября

Более 38 тысяч общественных наблюдателей будут работать в единый день голосования, 8 сентября. Об этом сообщил замсекретаря Общественной палаты России Александр Точенов.

— Из них 35 тысяч направили региональные общественные палаты и три тысячи — федеральная ОП, — заявил Точенов во время круглого стола, посвящённого формам общественного контроля в единый день голосования. Лайф вёл прямую трансляцию мероприятия.

Он также напомнил, что избиратели могут зарегистрироваться через портал "Госуслуги" и проголосовать на одном из 30 московских цифровых участков.

Напомним, что в единый день голосования, 8 сентября, в 85 регионах нашей страны пройдёт более пяти тысяч выборов разных уровней. При этом в 16 регионах в ходе прямых выборов изберут губернаторов.

Ранее в ЦИК назвали число россиян, которые смогут принять участие в выборах 8 сентября.