Лазарев пообещал довести поклонников до слёз

Российский певец Сергей Лазарев пообещал новой песней довести до слёз своих поклонников, сообщает издание "Дни.ру". Композиция, над которой сейчас работает артист, по его же заверению, очень трогательная. Во время её записи плакал и он сам, и звукорежиссёр.

Видео из студии появилось в инстаграме певца. На кадрах Лазарев вытирает слёзы и рассказывает, что столкнулся с проблемой.

— Пою и начинаю плакать, ком в горле... Говорю: "Стоп". Слышу — звукорежиссёр тоже плачет. Короче, что будет с вами, друзья, даже представить не могу. Вторая часть альбома будет слезливая. Премьера в ноябре, — рассказал артист.

Поклонники восприняли с радостью такую новость и отметили искренность певца.