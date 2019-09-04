В Минздраве рассказали, что россияне стали реже лечиться за границей

В 2017 году за медицинской помощью за границу отправились около 100 тысяч жителей России. В прошлом году этот показатель снизился до 80 тысяч, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова в рамках Восточного экономического форума.

— Мы стараемся мониторить ситуацию настолько, насколько это возможно. Поддерживаем отношения с ассоциациями по медицинскому туризму, — приводит News.ru слова министра.

Скворцова отметила, что в основном россияне едут в заграничные клиники за углублённым обследованием и выявлением заболеваний на раннем этапе развития. Министр рассказала, что в прошлом году в России впервые запустили международные онкоскрининги, позволяющие диагностировать рак на начальных стадиях. Такую же методику используют в клиниках Европы, Америки и Австралии.

Ранее Минздрав отчитался о рекордной продолжительности жизни россиян.