Представитель Бузовой — о розыске её отца за долги: Совершенная нелепость

Представитель певицы Ольги Бузовой Антон Богославский назвал нелепостью информацию о том, что у отца ведущей есть долги, за которые его разыскивают приставы.

— У Игоря Дмитриевича нет никаких списаний, ничего. Это просто какой-то из наших с вами коллег зашёл, забил на сайте налоговой фамилию, которая приносит рейтинг. Дальше придумал совершенную нелепость. Нет никаких проблем, их не существует, нет долгов, — заявил Лайфу представитель Бузовой.

При этом он подтвердил, что отец певицы каждый год платит по 32–35 тысяч рублей по счетам.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Игоря Бузова разыскивают за неуплату долга в размере 35 тысяч рублей. Также отмечалось, что налоговая инспекция Санкт-Петербурга завела на отца скандальной экс-участницы "Дома-2" уже девять дел начиная с 2015 года.