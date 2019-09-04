Аналитик назвал минусы четырёхдневной рабочей недели

Аналитик Антон Шабанов заявил, что сокращение рабочей недели до четырёх дней ухудшит экономическую ситуацию в стране.
— Темпы роста нашего ВВП уменьшатся до нуля или уйдут даже в отрицательную зону, — цитирует его Ura.ru. — Сокращение рабочей недели приведёт и к сокращению заработной платы.
Эксперт добавил, что при нынешней производительности труда обсуждать данный вопрос преждевременно.
Напомним, ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин назвал два главных условия для перехода к четырёхдневной рабочей неделе. По его мнению, необходимо достичь более высокого дохода населения и высокого уровня производительности труда.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram