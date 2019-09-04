Суд приговорил Коваленко к 3,5 года колонии за брошенную в росгвардейца урну

Мещанский суд Москвы признал виновным участника несанкционированной акции 27 июля Евгения Коваленко и приговорил его к 3,5 года лишения свободы.

Напомним, что на несогласованной с властями акции Коваленко толкнул одного сотрудника Росгвардии и бросил мусорную урну в другого. Свою вину он не признал, заявив, что лишь помогал людям освободиться из рук силовиков. Урну же бросил от досады. Прокуратура требовала для Коваленко пять лет колонии общего режима.

Напомним, ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика 27 июля Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, который на несогласованной акции распылил баллончик в лица полицейских, получил три года колонии общего режима. Ещё два фигуранта дела о массовых беспорядках были отпущены под домашний арест.