Эксперты предрекают, что цены на авиабилеты могут подрасти ещё сильнее

Авиакомпании долгое время якобы сдерживали тарифы, при том что поставщики услуг, многие из которых являются монополистами, совершенно спокойно задирали ценник.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев прокомментировал ситуацию с ценами на авиабилеты, которые, по оценкам Минтранса, в первом полугодии текущего года выросли на 7%. По словам эксперта, позитивных изменений для пассажиров, увы, не предвидится: до конца года рост может составить ещё до трёх процентов. И на то, как утверждает Пантелеев, есть причины.

— Авиакомпании в силу ряда причин длительное время были загнаны в угол, не могли повышать тарифы, при том что поставщики услуг, многие из которых являются монополистами, совершенно спокойно задирали тарифы, — приводит слова эксперта НСН. — Федеральная антимонопольная служба делала вид, что всё так и должно быть, ничего страшного не происходит. Финалом этой истории стало то, что в 2018 году авиакомпании [понесли] на несколько десятков миллиардов рублей убытков.

К слову, сама ФАС увидела в прогнозе роста цен на авиабилеты шантаж пассажиров. В ведомстве отметили, что основания для повышения цен на авиабилеты отсутствуют, так как они формируются в том числе в зависимости от платёжеспособности граждан.

Отметим, что ростом цен на авиабилеты обеспокоены на самом высоком уровне. Сегодня президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета указал главе "Аэрофлота" на то, что рост цен на авиабилеты опережает инфляцию.