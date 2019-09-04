В России отменят предполётный досмотр для транзитных пассажиров

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Фото © Pixabay

В России могут отменить вторичный досмотр трансферных пассажиров внутренних рейсов. Соответствующий проект приказа подготовил Минтранс, документ направлен в заинтересованные ведомства на согласование. Об этом сообщает "Интерфакс".

По словам директора департамента госполитики в области гражданской авиации министерства Светланы Петровой, нововведение будет полезно не только пассажирам, но также аэропортам и авиакомпаниям.

Так, пассажирам не нужно будет снимать и сдавать на проверку обувь на каблуках и ремни, сократится риск опоздания на следующий рейс. Аэропортам не нужно будет строить лишние перегородки, коридоры и этажи для разграничения потоков. А авиакомпаниям это позволит снизить время разворота самолёта и стыковки рейсов.

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