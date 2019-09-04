Женщина, бросившая сына в пакете у магазина, сама приняла у себя роды

Женщина, бросившая новорождённого ребёнка в пакете у строительного магазина в селе Черемшан в Татарстане, сама приняла у себя роды незадолго до этого.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах, 36-летняя Ляйсан работает продавщицей как раз в том магазине, возле которого оставила младенца. Когда отошли воды, женщина находилась на улице. Ляйсан отправилась в кусты, где и родила ребёнка без посторонней помощи утром 3 сентября. Благодаря медицинскому образованию она знала, как обрезать пуповину.

Ребёнка обнаружил директор магазина в 12:40. Мальчик родился весом 3400 граммов и ростом 52 сантиметра. Сейчас младенец находится в перинатальном центре Альметьевска, мать же — в центральной районной больнице Черемшана, где с ней работают психологи.

Помимо оставленного мальчика у Ляйсан есть ещё двое детей: дочь-пятиклассница и восьмилетний сын. Соседи характеризуют семью положительно. Источник отмечает, что третьего ребёнка супруги не планировали, но женщина не решилась на аборт. Сейчас её муж занимается сбором документов для того, чтобы забрать сына из перинатального центра.

Ранее Следственный комитет РФ показал, как мать бросила новорождённого сына в пакете.