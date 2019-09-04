Росстат вновь зафиксировал в России дефляцию

Положительная динамика по ценам за последние шесть недель отмечается уже в четвёртый раз.

В России за неделю с 27 августа по 2 сентября потребительские цены снизились на 0,1% после нулевой инфляции неделей ранее. Такие данные в среду обнародовал Росстат. Таким образом, ведомство в четвёртый раз за последние шесть недель фиксирует недельную дефляцию — до этого она фиксировалась лишь в начале сентября 2017 года. Индекс потребительских цен составил 99,9% по сравнению с предыдущей неделей.

— С начала сентября он составил 100,0%, с начала года — 102,4% (для сравнения, в сентябре 2018 г. в целом за месяц — 100,2%, с начала года — 102,5%), — говорится в отчёте Росстата.

В основном снижаются цены на плодоовощную продукцию. Например, репчатый лук подешевел на 7,7%, морковь — на 6,7%, картофель — на 6,2%, томаты — на 5,8%, яблоки — на 2%. Стоимость сахарного песка снизились на 1%, вермишель — на 0,2%. А вот цены на автомобильный бензин и дизельное топливо за последнюю неделю не изменились, отмечает ведомство.

А вот на прошлой неделе Росстат фиксировал снижение цен на бензин. По сравнению с декабрём 2018 года цена топлива снизилась на 5,6%, а с июлем прошлого года — на восемь процентов. Причём больше всего топливо подешевело в Оренбургской области.