Под Вологдой повторился сюжет фильма ужасов: водителя убили вылетевшие доски

В Вожегодском районе Вологодской области из-за отцепившегося от автомобиля прицепа погиб мужчина. Об этом сообщает информационный портал Vologda.poisk со ссылкой на УМВД России по региону.

Инцидент произошёл в среду, 4 сентября, около полудня на 13-м километре автотрассы Вожега — Воскресенское. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля KIA-Sportage ехал из посёлка Вожега с прицепом, в котором находились доски. Во время движения повозка отцепилась от автомобиля и выехала на встречную полосу.

Прицеп на огромной скорости влетел в автомобиль Renault Megane, за рулём которого находился 50-летний мужчина. Доски пробили лобовое стекло иномарки и практически полностью снесли крышу. Водитель Renault скончался от полученных травм на месте.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Устанавливаются все детали и обстоятельства инцидента.

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