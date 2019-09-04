Мосгорсуд отказал Маруани в иске к Киркорову, он требовал 272 млн рублей

Мосгорсуд отклонил иск французского музыканта Дидье Маруани к королю отечественной эстрады Филиппу Киркорову о плагиате. Иностранный певец требовал 272 миллиона рублей.
— Решение Таганского суда оставить без изменения, — огласил судья Мосгорсуда.
Как писал Лайф, ранее Маруани потребовал с Киркорова 272 миллиона рублей за заимствования из его песни Symphonic Space Dream, которые он услышал в композиции "Жестокая любовь". В свою очередь Филипп Бедросович считал, что музыканта за его иск "поставят на место".
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