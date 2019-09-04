Путин показал Моди вертолёты Ка-226Т и Ми-171А2

Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди во Владивостоке осмотрели лёгкий многоцелевой вертолёт Ка-226Т и гражданский Ми-171А2.

— Я летал на этом вертолёте, мне нравится, очень удобный, — рассказал Путин о Ка-226Т. — Он хорош тем, что у него соосные винты, нет заднего винта, он хорошо выдерживает боковые ветровые нагрузки в горах и на море.

РФ планирует поставлять Индии Ка-226Т в рамках подписанного в 2015 году межправительственного соглашения. Оно предполагает поставку 60 вертолётов и производство в Индии ещё 140 машин. Поставки Ми-171А2 из РФ начнутся в рамках ранее заключённого контракта.

Напомним, во время визита на ВЭФ-2019 премьер Индии вместе с Владимиром Путиным побывал на острове Русский, после чего на катере "Ураган" лидеры отправились на судостроительную верфь "Звезда". Вечером Путин познакомил Моди с главой Международной федерации футбола Джанни Инфантино.