В Нижнем Новгороде сделали кесарево сечение питону Альбине

Как отметили в ветеринарной клинике, такая операция змее была проведена впервые.

Нижегородские ветеринары провели кесарево сечение питону. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород" в социальной сети "ВКонтакте".

Неядовитая змея Альбина, которой в этом году исполнилось 11 лет, остро нуждалась в помощи врачей — рептилия не могла самостоятельно разродиться на протяжении двух месяцев.

Поскольку эти обстоятельства могли привести к тому, что яйца начали бы мумифицироваться и гнить, ветеринар принял решение о необходимости оперативного вмешательства.

Как рассказали в ветеринарном госпитале "Зоозащита-НН", хирургическая операция длилась шесть часов и проводилась бригадой хирургов в присутствии анестезиолога и серпентолога. Отмечается, что змея находилась под газовым наркозом.

Как подчеркнули ветеринары, послеоперационный период Альбина переносит хорошо. Осложнений врачи не выявили. Сейчас необычный пациент уже уехал к себе домой — на выставку экзотических животных в ДК им. Свердлова.