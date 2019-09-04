"Исцелявший от гомосексуализма" психолог совершил каминг-аут

Ранее мужчина хвастался, что ему удалось "вылечить" сотни "пациентов", вот только теперь утверждает, что он сам "заразился".

В 1999 году МакКрей Гейм открыл в Северной Каролине "лечебный центр" для геев под названием Hope for Wholeness ("Надежда на целостность"). На данный момент организация, практикующую непризнанную в медицинском сообщества репаративную терапию, имеет 18 филиалов по всей стране, вот только мистер Гейм этим не гордится, ведь он и сам признался в своей гомосексуальности.

Шокирующее признание мужчина опубликовал у себя в "Фейсбуке". Он рассказал, что свою первую любовь встретил ещё много лет назад, в юности. Это был мужчина вдвое старше него. Однако примиряться с таким положением дел МакКрей не стал. Воспитываясь в христианской семье, он прошел программу "исцеления", которая позже легла в основу его собственного учения, обещающего "свободу от гомосексуальности". Оно строится на сочетании психологических консультаций и религиозных практик. Однако, как признаётся сам изобретатель метода, такое лечение не работает.

— Я был неправ. Пожалуйста, простите меня, — говорится в обращении МакКрея Гейма к его бывшим "пациентам".

Ранее учёные пришли к выводу, что генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию. Другими словами, геями не рождаются. Специалисты уверены, что в ДНК людей, предпочитающих партнёров одного с ними пола, действительно есть определённые маркеры. Но это не даёт ответа на все вопросы.