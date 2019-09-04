В Нижнем Новгороде сгорел катафалк с покойником

В Нижнем Новгороде загорелся припаркованный на обочине катафалк с гробом внутри. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ.

— Пожар произошёл в стоящем у обочины автобусе ПАЗ — катафалке. Огонь тушили 15 сотрудников МЧС и три единицы техники, — рассказали спасатели.

Возгорание было потушено в течение 15 минут. Тело усопшего мужчины, находившееся в гробу, не пострадало. Огонь повредил два соседних легковых автомобиля. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в катафалке.