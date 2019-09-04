Минпромторг признал, что на стенд ВЭФ поместили тайский мост вместо российского

В министерстве промышленности и торговли РФ признали ошибку в оформлении сувенирной продукции и буклетов к Восточному экономическому форуму (ВЭФ) 2019 года. Об этом сообщается в инстаграме ведомства.

Напомним, что на печатной продукции ВЭФ вместо вантового моста на остров Русский была размещена фотография моста Рамы IX, который пролегает через реку Чаупхрая в Бангкоке, Таиланд.

В Минпромторге поблагодарили гостей мероприятия за их внимательность и критику и пообещали, что "досадное недоразумение" будет устранено в самое ближайшее время.

— Мы уже печатаем новую продукцию с настоящим Русским мостом! Уже завтра она будет доступна всем участникам и гостям ВЭФ-2019, — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что пятый по счёту ВЭФ проходит 4–6 сентября на территории кампуса ДВФУ на острове Русский. В рамках форума запланировано порядка 70 мероприятий, в том числе панельные сессии, рабочие завтраки, круглые столы, а также страновые бизнес-диалоги. Ожидается, что в ВЭФ примут участие более пяти тысяч гостей из 50 государств мира.