Маруани провёл аудиоэксперимент после проигранного иска к Киркорову

Французский музыкант Дидье Маруани остался недоволен решением Мосгорсуда об отклонении его иска к российскому певцу Филиппу Киркорову. На выходе из здания суда композитор попытался доказать свою правоту: сначала он включил на смартфоне свою композицию Symphonic Space Dream, а потом песню "Жестокая любовь" Киркорова. Видеоролик с экспериментом Маруани опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Напомним, Маруани требовал с народного артиста России 272 миллиона рублей за плагиат. Мосгорсуд оставил в силе предыдущее решение Таганского суда об отказе в удовлетворении иска француза.