"Вперёд!" Путин открыл новый пассажирский терминал в аэропорту Хабаровска

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи с острова Русский открыл новый пассажирский терминал в аэропорту Хабаровска. Во время телемоста лидер страны дал команду "Вперед!".
— Проект немаленький. Пропускная способность — три миллиона пассажиров в год, — заявил лидер страны во время телемоста "Остров Русский — Хабаровск".
Глава государства уверен, что этот терминал пойдёт на пользу местным жителям и гостям Хабаровска.
Новый терминал оснащён тремя телетрапами, 12 лифтами различного назначения и семью эскалаторами. Его строительство началось в марте 2018 года.
Стоит отметить, что помимо терминала в хабаровском аэропорту лидеру страны показали новый рыбоперерабатывающий завод на острове Шикотан. Владимир Путин также пообщался с работниками предприятия, выразив уверенность, что их ждёт интересная и хорошо оплачиваемая работа.
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