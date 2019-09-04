Воронежец, сбивший курсанта МЧС на Mercedes, сделал абсурдное заявление — видео

Адвокат и его подзащитный заявили, что машина "не может ни на кого наехать", так как оснащена системой автоматического торможения.

Вячеславу Дмитренко, сбившему в Воронеже курсанта МЧС, продлили нахождение в СИЗО до 9 октября, сообщает ГТРК "Воронеж".

В зале суда обвиняемый сделал абсурдное заявление. Он сказал, что его автомобиль Mercedes не мог никого сбить. Мужчина и его адвокат объяснили это тем, что машина оборудована системой автоматического торможения.

Правозащитник также утверждает, что Дмитренко болен и имеет инвалидность.

Напомним, 1 апреля 45-летний воронежец на "мерседесе" совершил намеренный наезд на курсанта МЧС. Позже выяснилось, что у мужчины оказалось 46 штрафов.